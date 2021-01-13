События

11:43 13.01.2021

Для въезда в Корею необходимо представить негативный ПЦР-тест на COVID-19

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Для въезда в Корею необходимо представить негативный ПЦР-тест на COVID-19

 С 8 января 2021 года для въезда в Республику Корея необходимо иметь справку о негативном ПЦР-тесте на коронавирус COVID-19, сообщает посольство Украины в Республике Корея.

"Согласно решению корейской власти: с 8 января 2021 года для въезда в Республику Корея все лица в возрасте от 6 лет, которые будут прибывать авиатранспортом, должны предоставить справку о негативном ПЦР-тесте на коронавирус COVID-19 на английском или корейском языках (или перевод на один из указанных языков, заверенный нотариально). С 15 января 2021 года это же правило применяется к лицам, которые будут прибывать в Республику Корея морским транспортом", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Отмечается, что тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до вылета в Республику Корея.

В то же время пассажирам, которые путешествуют транзитом без выхода из транзитной зоны, не нужно иметь при себе справку о негативном ПЦР-тесте на COVID-19.

Теги: #тест #корея #пцр_тестирование
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