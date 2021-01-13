Turk Hava Yollari, МАУ и Belavia выполнили больше всего полетов в воздушном пространстве Украины в 2020

Turk Hava Yollari A.O. (Турция) и Международные авиалинии Украины (МАУ) выполнили более 14 тыс. полетов в воздушном пространстве Украины в 2020 году.

Как сообщила пресс-служба "Украэроруха" в среду, в ТОП-10 авиакомпаний по количеству полетов, выполненных в воздушном пространстве Украины в 2020 году, вошли:

- Turk Hava Yollari - 14623 полета;

- МАУ (Украина) - 14406 полетов;

- Belavia (Беларусь) - 10644 полета;

- Wizz Air Hungary Ltd (Венгрия) - 9151 полет;

- Wind Rose (Украина) - 8511 полетов;

- Skyup Airlines (Украина) - 8434 полета;

- LOT Polish Airlines (Польша) - 6260 полетов;

- Ryanair (Ирландия) - 5965 полетов;

- Azur Air (Украина) - 4663 полета;

- Pegasus (Турция) - 3446 полетов.

Как сообщалось, в воздушном пространстве, находящемся под ответственностью Украины, в 2020 году было, в частности, осуществлено 21 102 внутренних полета (на 31,5% меньше по сравнению с 2019 годом), 68 870 международных полетов (-57,7%) и 52 075 транзитных полетов (-63,2%).

Украинские авиакомпании выполнили 49,7 тыс. рейсов (на 54,7% меньше к 2019 году), иностранные авиакомпании - 92,3 тыс. рейсов (-59,1%).