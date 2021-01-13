События

11:22 13.01.2021

Turk Hava Yollari, МАУ и Belavia выполнили больше всего полетов в воздушном пространстве Украины в 2020

1 мин читать
Turk Hava Yollari, МАУ и Belavia выполнили больше всего полетов в воздушном пространстве Украины в 2020

Turk Hava Yollari A.O. (Турция) и Международные авиалинии Украины (МАУ) выполнили более 14 тыс. полетов в воздушном пространстве Украины в 2020 году.

Как сообщила пресс-служба "Украэроруха" в среду, в ТОП-10 авиакомпаний по количеству полетов, выполненных в воздушном пространстве Украины в 2020 году, вошли:

- Turk Hava Yollari - 14623 полета;

- МАУ (Украина) - 14406 полетов;

- Belavia (Беларусь) - 10644 полета;

- Wizz Air Hungary Ltd (Венгрия) - 9151 полет;

- Wind Rose (Украина) - 8511 полетов;

- Skyup Airlines (Украина) - 8434 полета;

- LOT Polish Airlines (Польша) - 6260 полетов;

- Ryanair (Ирландия) - 5965 полетов;

- Azur Air (Украина) - 4663 полета;

- Pegasus (Турция) - 3446 полетов.

Как сообщалось, в воздушном пространстве, находящемся под ответственностью Украины, в 2020 году было, в частности, осуществлено 21 102 внутренних полета (на 31,5% меньше по сравнению с 2019 годом), 68 870 международных полетов (-57,7%) и 52 075 транзитных полетов (-63,2%).

Украинские авиакомпании выполнили 49,7 тыс. рейсов (на 54,7% меньше к 2019 году), иностранные авиакомпании - 92,3 тыс. рейсов (-59,1%).

Теги: #статистика #украэрорух #полеты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:18 13.01.2021
В Киеве за сутки выявили 906 новых случаев заболевания COVID-19

В Киеве за сутки выявили 906 новых случаев заболевания COVID-19

11:27 13.01.2021
"УЗ" за новогодние праздники перевезла 280 тыс. пассажиров в пригородном сообщении

"УЗ" за новогодние праздники перевезла 280 тыс. пассажиров в пригородном сообщении

08:37 13.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 91,5 млн, число жертв - 1,96 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 91,5 млн, число жертв - 1,96 млн

08:21 13.01.2021
В Украине за сутки 6 409 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 14 503 человек

В Украине за сутки 6 409 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 14 503 человек

20:55 12.01.2021
В Украине за 2020 год 3,5 тыс. человек погибли в ДТП - патрульная полиция

В Украине за 2020 год 3,5 тыс. человек погибли в ДТП - патрульная полиция

08:19 12.01.2021
В Украине за сутки 5 116 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 15 951 человек – Степанов

В Украине за сутки 5 116 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 15 951 человек – Степанов

20:38 11.01.2021
Украина в 2020г нарастила выпуск проката на 0,7%, чугуна на 1,5%, но снизила стали на 1,4%

Украина в 2020г нарастила выпуск проката на 0,7%, чугуна на 1,5%, но снизила стали на 1,4%

08:29 11.01.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 90 млн, число жертв - 1,93 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 90 млн, число жертв - 1,93 млн

08:14 11.01.2021
В Украине за сутки 4 288 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 4 819 человек

В Украине за сутки 4 288 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 4 819 человек

01:55 11.01.2021
Более 90 млн случаев COVID-19 зарегистрировано в мире

Более 90 млн случаев COVID-19 зарегистрировано в мире

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко: в текущем отопительном сезоне стоимость отопления и горячего водоснабжения в Киеве не изменится

Жесткий карантин в Украине должен действовать до 24 января – Степанов

В Украине за сутки 6 409 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 14 503 человек

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военнослужащий ВСУ

Представители стран "нормандского формата" проведут новые переговоры через две недели, возможно, онлайн

ПОСЛЕДНЕЕ

В США впервые за почти 70 лет по распоряжению федеральных властей казнили женщину

МИД Украины проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в ДТП в РФ

В двух областях Украины вандалы повредили памятники погибшим во Второй мировой войне

Кличко призвал Кабмин разрешить во время локдауна обучение в младшей школе

Кличко: в текущем отопительном сезоне стоимость отопления и горячего водоснабжения в Киеве не изменится

Хозсуд Киева начинает судебное рассмотрение иска TIU Canada против НЗФ

Кличко: В выходные и на праздники тесты на коронавирус сдавали меньше киевлян

Арктический воздух несет в Украину значительное похолодание

Для въезда в Корею необходимо представить негативный ПЦР-тест на COVID-19

Президент Армении, заразившийся в Британии COVID-19, госпитализирован

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА