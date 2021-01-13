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10:50 13.01.2021

Япония из-за распространения COVID-19 введет режим ЧС еще в семи префектурах

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Япония из-за распространения COVID-19 введет режим ЧС еще в семи префектурах

Правительство Японии собирается ввести режим чрезвычайной ситуации еще в семи префектурах на фоне возобновления роста числа заражений коронавирусом, сообщает телеканал NHK.

Ожидается, что премьер-министр Есихидэ Суга объявит об этом на пресс-конференции в среду вечером. Режим ЧС уже действует в Токио и трех соседних районах. Теперь, как ожидается, его введут в префектурах Осака, Хиого, Киото, Айти, Гифу, Фукуока и Тотиги.

Режим ЧС означает, что людям рекомендуют отказаться от прогулок, если в этом нет необходимости. Рестораны сократят часы работы, а число посетителей на мероприятиях ограничат. По данным телеканала, меры будут действовать до 7 февраля.

С начала пандемии в Японии заразились коронавирусом более 292 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

 

Теги: #япония #коронавирус #чс
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