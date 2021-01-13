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10:25 13.01.2021

Закрыто дело по факту возможной госизмены Кучмы и Ермака – СБУ

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Закрыто дело по факту возможной госизмены Кучмы и Ермака – СБУ

Главное следственное управление Службы безопасности Украины закрыло уголовное производство по факту возможного совершения экс-главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске, вторым президентом Украины Леонидом Кучмой и главой Офиса президента Андреем Ермаком государственной измены.

"Уголовное производство закрыто", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ в среду.

Ранее о том, что СБУ закрыла уголовное производство по факту совершения Кучмой и Ермаком государственной измены, сообщил на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Владимир Вятрович.

Вятрович также опубликовал сканы соответствующего ответа СБУ ему. В ответе говорится, что предварительное согласие на создание Консультативного совета "не может трактоваться как содействие иностранному государству в проведении подрывной деятельности против Украины".

Как сообщалось, 23 апреля 2020г суд удовлетворил жалобу Вятровича и обязал СБУ начать расследование возможной государственной измены Ермаком и Кучмой.

Речь идет о встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта 2020 года, на которой при участии Ермака и Кучмы, а также заместителя руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака стороны достигли договоренностей по вопросам обмена удерживаемыми лицами, разведения сил и средств, одновременного открытия КПВВ в населенных пунктах Золотое и Счастье, и введения "Консультативного совета", в состав которого должны были входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии.

Теги: #дело #закрытие #ермак #кучма
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