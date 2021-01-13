В ГСЧС предупреждают о формировании ледяного покрова на водоемах Украины

В ближайшие дни, 13-15 января, на водохранилищах Днепра и реках Украины ожидается образование и усиление ледовых явлений, сообщает Госслужба Украины по ЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно обнародованной в среду утром информации, в среду-пятницу на Киевском водохранилище, реках Левобережья страны ожидается усиление ледовых явлений до формирования ледостава, а на Каневском, Кременчугском, Каменском водохранилищах, реках Правобережья страны - появление и дальнейшее усиление ледовых явлений до образования ледовых перемычек и ледостава.

"16-18 января на Днепровском и Каховском водохранилищах ожидается появление ледовых явлений в виде заберегов, припая, ледохода", - говорится в сообщении.