Из-за снега в портах "Одесса", "Южный", "Николаев" и "Черноморск" ограничены грузовые операции с зерном

По состоянию на утро среды порты в Украине работают, сообщается на сайте ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) со ссылкой на данные диспетчерской службы аппарата управления.

"В порту "Херсон" ограничена лоцманская проводка и грузовые операции с зерновыми (ветер, снег), в портах "Одесса", "Южный", "Николаев", "Черноморск" грузовые операции с зерновыми ограничены из-за снега. Каналы: г. "Быстрое", ХМК, БДЛК – открыты", - указано в сообщении.