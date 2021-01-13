События

10:02 13.01.2021

Из-за снега в портах "Одесса", "Южный", "Николаев" и "Черноморск" ограничены грузовые операции с зерном

1 мин читать
Из-за снега в портах "Одесса", "Южный", "Николаев" и "Черноморск" ограничены грузовые операции с зерном

По состоянию на утро среды порты в Украине работают, сообщается на сайте ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) со ссылкой на данные диспетчерской службы аппарата управления.

"В порту "Херсон" ограничена лоцманская проводка и грузовые операции с зерновыми (ветер, снег), в портах "Одесса", "Южный", "Николаев", "Черноморск" грузовые операции с зерновыми ограничены из-за снега. Каналы: г. "Быстрое", ХМК, БДЛК – открыты", - указано в сообщении.

Теги: #зерно #непогода #порты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:13 13.01.2021
Из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов в четырех областях Украины

Из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов в четырех областях Украины

02:35 13.01.2021
В Харькове ожидается резкое ухудшение погоды, расчищать снег готовы 250 единиц спецтехники

В Харькове ожидается резкое ухудшение погоды, расчищать снег готовы 250 единиц спецтехники

19:34 12.01.2021
Украина в 2020г сократила экспорт пшеницы на 1,8% и кукурузы на 6,4% – Гостаможслужба

Украина в 2020г сократила экспорт пшеницы на 1,8% и кукурузы на 6,4% – Гостаможслужба

07:24 08.01.2021
В результате непогоды обесточены 85 населенных пунктов в шести областях Украины

В результате непогоды обесточены 85 населенных пунктов в шести областях Украины

14:03 06.01.2021
Мининфраструктуры предлагает упростить иностранным судам заходы в речные порты Украины

Мининфраструктуры предлагает упростить иностранным судам заходы в речные порты Украины

07:29 04.01.2021
В большинстве регионов Украины в понедельник ожидается туман

В большинстве регионов Украины в понедельник ожидается туман

08:03 26.12.2020
В результате непогоды обесточены 357 населенных пункта в пяти областях Украины

В результате непогоды обесточены 357 населенных пункта в пяти областях Украины

19:21 23.12.2020
В Украине из-за непогоды произошло уже более 1 тыс. ДТП, погибли 13 человек – полиция

В Украине из-за непогоды произошло уже более 1 тыс. ДТП, погибли 13 человек – полиция

08:02 18.12.2020
В результате непогоды остаются обесточенными 19 населенных пунктов в Черниговской области

В результате непогоды остаются обесточенными 19 населенных пунктов в Черниговской области

08:07 17.12.2020
В результате непогоды остаются обесточенными 22 населенных пункта Украины

В результате непогоды остаются обесточенными 22 населенных пункта Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Жесткий карантин в Украине должен действовать до 24 января – Степанов

В Украине за сутки 6 409 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 14 503 человек

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военнослужащий ВСУ

Представители стран "нормандского формата" проведут новые переговоры через две недели, возможно, онлайн

Переговоры представителей "нормандской четверки" завершились в Берлине

ПОСЛЕДНЕЕ

Япония из-за распространения COVID-19 введет режим ЧС еще в семи префектурах

Закрыто дело по факту возможной госизмены Кучмы и Ермака – СБУ

В ГСЧС предупреждают о формировании ледяного покрова на водоемах Украины

Минреинтеграции: приговор суда в РФ по "Белогорской группе Хизб ут-Тахрир" - дискриминация и преследование по национальному и религиозному признакам

ВАКС не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования по делу ОАСК

Два человека, в том числе 5-летний ребенок, погибли от отравления угарным газом во Львовской области

Инвесторы предлагают ввести на собраниях акционеров в Великобритании "климатическое" голосование

Жесткий карантин в Украине должен действовать до 24 января – Степанов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 91,5 млн, число жертв - 1,96 млн

YouTube временно заблокировал канал Дональда Трампа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА