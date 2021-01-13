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09:49 13.01.2021

ВАКС не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования по делу ОАСК

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ВАКС не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования по делу ОАСК

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ относительно продления срока досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению 11 человек, которые, действуя в пределах преступной организации во главе с главой Окружного админсуда Киева, намеревались захватить государственную власть.

Как сообщает в среду пресс-служба ВАКС, в ходатайстве детектив НАБУ просил продлить срок досудебного расследования до 8 месяцев, а именно до 17 марта 2021 года.

В суде напомнили, что досудебное расследование этого уголовного производства начато 21 июня 2019г. Ранее ВАКС уже продлевал срок предварительного расследования до 17 января 2021 года. В свою очередь, детектив отметил, что в указанный срок невозможно закончить досудебное расследование, так как необходимо провести дополнительные следственные (розыскные) и процессуальные действия для установления всех обстоятельств совершенных уголовных преступлений.

Защитники подозреваемых отметили, что указанное ходатайство необходимо вернуть детективу из-за того, что постановлением Апелляционной палаты ВАКС одному из подозреваемых отменено сообщение о подозрении по ст. 351-2 УК Украины, а в ходатайстве о продлении срока предварительного расследования указанная статья осталась. Аналогичная ситуация еще с одним подозреваемым - производство по подозрению его в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 255 УК закрыто. Третьему лицу, указанному в ходатайстве детектива, сообщение о подозрении вообще отменено, а потому он безосновательно указан в ходатайстве как подозреваемый.

"Следственный судья ВАКС установил, что поданное ходатайство не соответствует требованиям п. 3 абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 УПК Украины, поскольку в ходатайстве вообще не указано сути сообщенного подозрения каждому конкретному лицу. Вышеприведенные недостатки ходатайства делают невозможным установление тех обстоятельств, которые именно подлежат проверке в ходе досудебного расследования. Таким образом, судья 6 января этого года постановил удовлетворить ходатайство защитников и вернуть детективу НАБУ ходатайство о продлении срока предварительного расследования", - говорится в сообщении.

Наряду с этим, следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство одного из защитников, который отметил, что ходатайство детектива не согласовано прокурором соответствующего уровня - заместитель Генерального прокурора не является руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры. "Учитывая, что в настоящее время должность заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры вакантна, следственный судья пришел к выводу, что стороной обвинения соблюдены требования п. 3 ч. 3 ст. 294 УПК Украины", - отметили в суде.

Постановление обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, 17 июля НАБУ сообщило о вручении подозрения Вовку, его заместителю Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку. Кроме того, отмечалось, что "продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам".

По данным ведомства, всего подозрения вручаются 12 лицам по подозрению в захвате государственной власти. "Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создание искусственных препятствий в их работе", - сообщается на странице НАБУ в Facebook.

Главе ОАСК инкриминируется ч.3 ст.27, ст.351-2 (организация препятствование деятельности ВСП, ВККСУ), ч.3 ст.27 ч.2 ст.375 (организация вынесения судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления), ч.2 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины. Его заместителю инкриминируется ч.5 ст.27, ст.351-2 (пособничество в препятствовании деятельности ВСП, ВККСУ, ч.2 ст.376 УК, остальным судьям ОАСК - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК, судье Суворовского районного суда г.Одессы - ст.351-2, ч.2 ст.375 УК.

По версии следствия, преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов. "В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче искусственных административных исков от подставных общественных организаций или лиц к своему же суду с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом", - сообщается на странице САП в Facebook.

Позже НАБУ обнародовало видеосюжет, в котором идет речь, в частности, о пяти эпизодах задокументированной противоправной деятельности судей ОАСК и других судов. 21 июля был обнародован ещё один сюжет, в который вошли материалы о намеренном препятствовании главой ОАСК проведению конкурса на должность главы ГСА.

 

Теги: #набу #оаск #вакс
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