Два человека, в том числе 5-летний ребенок, погибли от отравления угарным газом во Львовской области

Два человека погибли в результате отравления угарным газом в пгт Ивано-Франково Яворовского района, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

"Около 18:00 12 января в частном доме по улице Лелехивской в результате отравления, вероятно угарным газом, погибли два человека", – указано в сообщении.

По данным департамента, среди погибших 5-летний ребенок.

Дом не газифицирован, обогревается печным отоплением.

Обстоятельства происшествия расследуют правоохранительные органы.