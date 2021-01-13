События

09:41 13.01.2021

Два человека, в том числе 5-летний ребенок, погибли от отравления угарным газом во Львовской области

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Два человека, в том числе 5-летний ребенок, погибли от отравления угарным газом во Львовской области

Два человека погибли в результате отравления угарным газом в пгт Ивано-Франково Яворовского района, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

"Около 18:00 12 января в частном доме по улице Лелехивской в результате отравления, вероятно угарным газом, погибли два человека", – указано в сообщении.

По данным департамента, среди погибших 5-летний ребенок.

Дом не газифицирован, обогревается печным отоплением.

Обстоятельства происшествия расследуют правоохранительные органы.

Теги: #газ #жертвы #львовская_область
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