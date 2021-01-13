Два человека, в том числе 5-летний ребенок, погибли от отравления угарным газом во Львовской области
Два человека погибли в результате отравления угарным газом в пгт Ивано-Франково Яворовского района, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
"Около 18:00 12 января в частном доме по улице Лелехивской в результате отравления, вероятно угарным газом, погибли два человека", – указано в сообщении.
По данным департамента, среди погибших 5-летний ребенок.
Дом не газифицирован, обогревается печным отоплением.
Обстоятельства происшествия расследуют правоохранительные органы.