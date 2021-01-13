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09:34 13.01.2021

Инвесторы предлагают ввести на собраниях акционеров в Великобритании "климатическое" голосование

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Инвесторы предлагают ввести на собраниях акционеров в Великобритании "климатическое" голосование

Некоммерческая организация Investor Forum, представляющая интересы институциональных инвесторов, предложила ввести обязательное голосование на собраниях акционеров по вопросу о том, одобряют ли акционеры раскрываемую компанией информацию по климатической повестке.

Объединение инвесторов, говорится на сайте организации, предложило правительству Великобритании провести широкое обсуждение этой инициативы.

Голосование акционеров, итоги которого не будут носить обязывающего характера, будет, тем не менее, давать руководству компании "мощный сигнал" в отношении эффективности раскрытия ею информации о климатических рисках, считают авторы инициативы.

"Это дало бы инвесторам возможность сигнализировать, кто из компаний активно движется вперед, а кто отстает", - говорится на сайте Investor Forum.

Похожий механизм рекомендательного голосования уже действует в Великобритании и США в отношении вознаграждения менеджмента (так называемое say-on-pay).

Как сообщает Financial Times, в 2020 г. испанский оператор аэропортов Aena стал первой в мире компанией, которая ввела регулярное голосование акционеров по климатической повестке (оно получило название say-on-climate). Примеру испанской корпорации последовала также Unilever.

Великобритания ставит задачу стать к 2050 г. экономикой с нулевыми выбросами парниковых газов. Страна намерена поэтапно ввести к 2025 г. обязательное раскрытие банками, крупными компаниями, инвестфондами информации о возможных финансовых последствиях изменения климата для их бизнеса. Раскрытие будет вестись в соответствии с рекомендациями рабочей группы по раскрытию финансовой информации по изменению климата (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD).

Эмитенты в своих отчетах, как ожидается, будут сообщать, как климатические изменения могут повлиять на продажи, как контролируются ими эти риски, как будет корректироваться стратегия компании в случае реализации различных сценариев изменения климата. Раскрытие будет вестись на основе принципа "соблюдай или объясняй".

По мнению Investor Forum, членами которого являются, в частности, BlackRock, Standard Life Aberdeen, Fidelity International, Schroders, введение say-on-climate позволило бы Великобритании закрепить свои позиции в качестве глобального "климатического лидера".

Теги: #климат #великобритания #инвесторы
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