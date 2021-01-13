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09:25 13.01.2021

Жесткий карантин в Украине должен действовать до 24 января – Степанов

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Жесткий карантин в Украине должен действовать до 24 января – Степанов

Усиленные карантинные ограничения в Украине должны действовать на протяжении 16 дней – до 24 января, Министерство здравоохранения не поддерживает их досрочной отмены, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Никаких решений относительно прекращения этих ограничений ранее установленного срока мы не поддерживаем и не вносили. Считаем, что усиленные карантинные ограничения должны действовать именно на протяжении этого срока – 16 дней", - сказал он.

"Мы можем прогнозировать, что за время новогодних праздников инфицировалось много человек", - добавил министр.

 

Теги: #карантин #минздрав
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