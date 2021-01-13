События

08:35 13.01.2021

YouTube временно заблокировал канал Дональда Трампа

1 мин читать
YouTube временно заблокировал канал Дональда Трампа

Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube заморозил канал президента США Дональда Трампа минимум на неделю за нарушение политики платформы.

"Мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа за нарушение нашей политики", - говорится в сообщении YouTube, размещенном в твиттере.

В нем отмечается, что как минимум на семь дней канал будет блокирован для загрузки новых видео.

"Ввиду сохраняющейся обеспокоенности относительно (возможности дальнейшего - ИФ) насилия мы также на неопределенный срок отключаем комментирование на канале президента Трампа", - указали в компании.

После беспорядков в США многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.

Теги: #блокировка #сша #трамп #youtube
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:28 13.01.2021
Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа от должности

Пенс не будет ссылаться на 25-ю поправку, чтобы отстранить Трампа от должности

03:36 13.01.2021
Администрация Байдена не разрушит стену на границе с Мексикой, полагает Трамп

Администрация Байдена не разрушит стену на границе с Мексикой, полагает Трамп

02:34 13.01.2021
Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампа "за тяжкие преступления"

Опубликован окончательный вариант резолюции об импичменте Трампа "за тяжкие преступления"

00:57 13.01.2021
Китай и Россия нацелены на цепочку поставок вакцин против COVID-19

Китай и Россия нацелены на цепочку поставок вакцин против COVID-19

23:25 12.01.2021
Палата представителей США проголосует по импичменту Трампу

Палата представителей США проголосует по импичменту Трампу

22:45 12.01.2021
Трамп призывает уважать правоохранителей, пожелал американскому народу мира и исцеления

Трамп призывает уважать правоохранителей, пожелал американскому народу мира и исцеления

22:43 12.01.2021
Свобода слова в США под беспрецедентным ударом, считает Трамп

Свобода слова в США под беспрецедентным ударом, считает Трамп

22:14 12.01.2021
ООН призвала политических лидеров не побуждать сторонников к насилию

ООН призвала политических лидеров не побуждать сторонников к насилию

20:46 12.01.2021
Власти США не поспевают с поставками вакцины от COVID-19 в Нью-Йорк - мэр

Власти США не поспевают с поставками вакцины от COVID-19 в Нью-Йорк - мэр

20:19 12.01.2021
Сенаторов предупредили о планирующемся штурме Капитолия во время инаугурации Байдена

Сенаторов предупредили о планирующемся штурме Капитолия во время инаугурации Байдена

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Жесткий карантин в Украине должен действовать до 24 января – Степанов

В Украине за сутки 6 409 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 14 503 человек

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военнослужащий ВСУ

Представители стран "нормандского формата" проведут новые переговоры через две недели, возможно, онлайн

Переговоры представителей "нормандской четверки" завершились в Берлине

ПОСЛЕДНЕЕ

Инвесторы предлагают ввести на собраниях акционеров в Великобритании "климатическое" голосование

Жесткий карантин в Украине должен действовать до 24 января – Степанов

Число заражений COVID-19 в мире превысило 91,5 млн, число жертв - 1,96 млн

На Донбассе ремонтники ликвидировали повреждение порывов на водопроводе "Горловка-Торецк"

В Украине за сутки 6 409 новых инфицированных Covid-19, выздоровело 14 503 человек

Из-за непогоды обесточены более 50 населенных пунктов в четырех областях Украины

Госкомтелерадио разрешило ввоз в Украину российских книг

Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военнослужащий ВСУ

Полиция задержала одного из подозреваемых в похищении харьковского коллекционера антиквариата и ограблении его квартиры

Прокуратура обжалует частичный домашний арест полицейского, подозреваемого в "пьяном" ДТП на Харьковщине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА