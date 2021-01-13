YouTube временно заблокировал канал Дональда Трампа

Принадлежащий компании Google видеохостинг YouTube заморозил канал президента США Дональда Трампа минимум на неделю за нарушение политики платформы.

"Мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа за нарушение нашей политики", - говорится в сообщении YouTube, размещенном в твиттере.

В нем отмечается, что как минимум на семь дней канал будет блокирован для загрузки новых видео.

"Ввиду сохраняющейся обеспокоенности относительно (возможности дальнейшего - ИФ) насилия мы также на неопределенный срок отключаем комментирование на канале президента Трампа", - указали в компании.

После беспорядков в США многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.