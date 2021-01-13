Госкомтелерадио разрешило ввоз в Украину российских книг

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины разрешит ввозить на украинскую территорию книги с Российской Федерации, ссылаясь на закон, принятый Верховной Радой в 2016 году, сообщила пресс-служба Госкомтелерадио.

"Выдача разрешений на ввоз на территорию Украины книжной продукции из РФ происходит в соответствии с законом, который был принят ВР в конце 2016 года. Этим законом предусмотрено, что разрешения на ввоз не предоставляются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также таким, содержащие пропаганду в пользу государства-агрессора", - сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что за все время действия этого закона и, соответственно, функционирования разрешительной системы легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания, а объем книжных изданий, привезенных из РФ по сравнению с 2011 годом, сократился в 12 раз.

Сообщается, что в течение 2017-2020г действия закона Госкомтелерадио позволил ввезти в Украину 31 тыс. наименований книг из России. Большинство из разрешенных для ввоза книг - это произведения мировой классики, детская и научно-популярная литература. Часть разрешений выдано на ввоз в Украину украиноязычных книг украинских издательств, напечатанных в РФ.

Кроме того, в течение 2017-2020 годов Госкомтелерадио предоставил 4274 отказа импортерам на ввоз книжной продукции из РФ. Большинство отказов касалась подачи неполного пакета документов заявителями, а в 274 случаях - антиукраинского содержания, обнаруженного в изданиях. Так что в Украине не дали ввезти почти полтора миллиона экземпляров антиукраинских изданий.

При этом в ведомстве подчеркнули, что полное прекращение или ограничение ввоза на территорию Украины российских книг возможно лишь путем принятия соответствующего закона, который предусматривал бы эмбарго на их ввоз.