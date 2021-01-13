Российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, ранен один военнослужащий ВСУ

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военнослужащий ВСУ, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одиннадцать нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. Состояние здоровья воина удовлетворительное", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Большинство из обстрелов совершались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия наемники вели огонь в сторону украинских позиций неподалеку Песков и Водяного, что у Донецка. Вблизи Песков противник также открывал огонь и из гранатометов различных систем.

В пригороде Авдеевки наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Верхнеторецкий - из крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, и Павлополем противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Водяного - и из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" недалеко от населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.