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06:26 13.01.2021

Полиция задержала одного из подозреваемых в похищении харьковского коллекционера антиквариата и ограблении его квартиры

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Полиция задержала одного из подозреваемых в похищении харьковского коллекционера антиквариата и ограблении его квартиры

Полиция установила личность и задержала одного из подозреваемых в похищении 67-летнего харьковчанина, коллекционирующего антиквариат, и ограблении его квартиры, произошедших в октябре прошлого года.

"Злоумышленником оказался 36-летний житель города Днепра", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК УКраины. Во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли вещество растительного происхождения зеленого цвета и вещество кристаллического происхождения белого цвета. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

Досудебное расследование продолжается, все обстоятельства преступления и возможные причастные лица устанавливаются.

Как сообщалось, 15 октября 2020 в Шевченковский отдел полиции Харькова обратился 67-летний мужчина. Он сообщил, что у дома на проспекте Победы двое неизвестных в гражданской одежде, назвавшись правоохранителями, посадили его в автомобиль белого цвета. Под предлогом поверхностной проверки они осмотрели мужчину и увезли его в пос.Флоринка, где высадили на дороге. После того, как неизвестные уехали, заявитель заметил отсутствие ключей от квартиры. Вернувшись домой, мужчина обнаружил, что из квартиры исчезли коллекционные монеты, ювелирные изделия и другой антиквариат.

В тот же день были открыты уголовные производства по ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #задержание #похититель #украина #харьков
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