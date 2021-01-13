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06:25 13.01.2021

Прокуратура обжалует частичный домашний арест полицейского, подозреваемого в "пьяном" ДТП на Харьковщине

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Прокуратура обжалует частичный домашний арест полицейского, подозреваемого в "пьяном" ДТП на Харьковщине

Суд избрал меру пресечения полицейскому батальона конвойной службы ГУ НП в Харьковской области, подозреваемому в том, что он сбил пешехода в г.Богодухов и скрылся с места происшествии (ч.2 ст.286 УК Украины).

"Ему... избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Прокуратура готовит апелляционную жалобу на указанное решение суда", - сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

В информации также отмечается, что по результатам освидетельствования установлено, что на момент ДТП полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось, утром 8 января в Богодухове Харьковской области автомобиль ВАЗ 2113 сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в Богодуховскую центральной районной больницы с переломом голени, ушибом грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмой.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводит теруправление ГБР, расположенное в Полтаве, оперативное сопровождение - управление внутренней безопасности в Харьковской области ДВБ Нацполиции Украины. Процессуальное руководство осуществляет облпрокуратура.

Теги: #полицейский #украина #арест #харьков
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