Администрация Байдена не разрушит стену на границе с Мексикой, полагает Трамп

Действующий президент США Дональд Трамп предположил, что администрация его преемника Джо Байдена не разрушит стену на границе Соединенных Штатов с Мексикой.

"Мы не можем позволить следующей администрации даже подумать о том, чтобы разрушить ее. Я не думаю, что подобное когда-либо произойдет", - заявил Трамп во вторник.

Трамп предупредил, что многие нелегалы уже готовятся попытаться пересечь границу после передачи власти в США следующей администрации.

"Это будет самая большая волна нелегальной иммиграции", - предупредил президент, рассуждая о том, что произойдёт, если ослабить контроль на границе США с Мексикой.

Строительство стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа в 2016 году.

Демократы и, в частности, Байден, выступали против строительства стены на границе и против жесткого контроля границы.