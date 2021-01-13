За трое суток к Telegram присоединилось 25 млн новых пользователейc

За последние трое суток к Telegram присоединилось более 25 млн новых пользователей со всего мира, что в целом количество активных перевалило за 500 млн, сообщил создатель соцсети Павел Дуров на своем канале.

"В первую неделю января Telegram превысил 500 миллионов активных пользователей в месяц. После этого он продолжал расти", - написал он.

По словам Дурова, только за последние 72 часа к Telegram присоединилось 25 миллионов новых пользователей.

"Эти новые пользователи прибыли со всего мира - 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из MENA", - подчеркнул он.