Китай и Россия нацелены на цепочку поставок вакцин против COVID-19

Директор Национального центра контрразведки и безопасности (NCSC) Уильям Эванина заявил, что обеспокоен усилиями Китая и России, нацеленными на цепочку поставок вакцин против COVID-19.

"Это очень комплексная проблема, и я бы определенно поблагодарил женщин и мужчин вооруженных сил США и всего правительства, которые являются частью операции Warp Speed (программа администрации США, направленная на ускоренную разработку вакцины против COVID-19 - ИФ) за то, что мы смогли обеспечить безопасную транспортировку вакцины, прекрасно зная, что наши противники пытаются нарушить эту цепочку поставок", - сказал Эванина в интервью The Washington Post.

На уточняющий вопрос журналиста, о каких именно противниках идет речь, он ответил: "Китай и Россия прямо сейчас".

Эванина подчеркнул, что NCSC работает "очень тесно" с армией США и министерством здравоохранения и социальных служб, чтобы "помочь обеспечить безопасную транспортировку и защиту от производственной площадки до конечного пользователя прививки".

В прошлом году правительства США, Великобритании и Канады выпустили совместное предупреждение, в котором утверждалось, что российские хакеры нацелились на исследователей и организации, занимающиеся разработкой вакцин COVID-19.

Директор ФБР Кристофер Рэй дал показания сенатскому комитету в сентябре, что китайские хакеры также нацелились на тех, кто участвовал в исследованиях COVID-19.

"Мы наблюдаем очень агрессивную активность китайцев, а в некоторых случаях и других, нацеленную на наши исследования, связанные с COVID, будь то вакцины, методы лечения, технологии тестирования и т. д. ", - заявлял Рэй.