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21:28 12.01.2021

Нидерланды продлили меры по борьбе с COVID-19 до начала февраля

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Нидерланды продлили меры по борьбе с COVID-19 до начала февраля

Власти Нидерландов продлили действие ограничительных мер по борьбе с коронавирусом COVID-19 до 9 февраля и рассматривают возможность введения комендантского часа, сообщают западные СМИ со ссылкой на премьер-министра страны Марка Рютте.

"Не думаю, что удивлю вас этим вечером, сказав, что изоляция продлена на три недели", - цитируют СМИ Рютте.

Отмечается, что премьер обратился к группе по управлению в условиях эпидемий за советом относительно необходимости введения комендантского часа в ночное время суток.

"Комендантский час - это радикальная мера, на которую никто не надеется", - добавил Рютте.

Всего за время эпидемии в Нидерландах выявлено более 878 тыс. случаев коронавируса, более 12 тыс. человек скончались.

Теги: #продление #коронавирус #нидерланды #ограничение
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