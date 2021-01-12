Представители стран "нормандского формата" проведут новые переговоры через две недели, возможно, онлайн

На переговорах представителей политсоветников "нормандской четверки" во вторник окончательных решений найти не удалось, через две недели будет новый раунд переговоров, сообщил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Найти окончательные решения не удалось, договорились подготовить новые принципы и подходы к формированию дорожной карты Трехсторонней контактной группы по всеобъемлющему урегулированию конфликта... В течение двух недель еще раз соберемся и обсудим", - сказал Козак, отвечая на вопрос "Интерфакса". На переговорах он возглавляет российскую делегацию.

По его словам, следующая встреча пройдет в том же формате при участии политических советников и представителей МИД четырех стран, скорее всего, "в формате видеоконференции".