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20:55 12.01.2021

В Украине за 2020 год 3,5 тыс. человек погибли в ДТП - патрульная полиция

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В Украине за 2020 год 3,5 тыс. человек погибли в ДТП - патрульная полиция

В Украине в течение 2020 года произошло более 168 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 3541 человек, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

"За 2020 года в Украине случилось 168 107 ДТП. Из них 26 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31974 человека получили травмы", - написал он на странице в Facebook.

Билошицкий отметил, что основными причинами ДТП с погибшими и/или травмированными за 2020 год были: превышение безопасной и установленной скорости движения; нарушение правил маневрирования; нарушение правил проезда перекрестков; нарушение правил проезда пешеходных переходов; несоблюдение дистанции.

Кроме того, в полиции добавили, что произошло 7641 ДТП с погибшими и/или травмированными пешеходами, в которых погибли 1198 человек и 6959 - травмированы.

Также в Украине произошло 4432 ДТП с участием детей, в которых 168 детей погибли, 3957 - травмированы.

Помимо этого, за 202 год в Украине случилось 1768 ДТП с погибшими и/или травмированными велосипедистами, в которых погибли 235 человек и 1610 - травмированы.

 

Теги: #статистика #дтп
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