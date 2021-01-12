Власти США не поспевают с поставками вакцины от COVID-19 в Нью-Йорк - мэр

Федеральные власти США чересчур медленно поставляют вакцины от коронавируса COVID-19 в Нью-Йорк, заявил во вторник журналистам мэр этого города Билл де Блазио.

"Федеральные структуры действуют слишком медленно в том, что касается доставки нам вакцины", - приводят западные СМИ слова мэра.

Он предупредил, что в результате городские власти могут исчерпать запасы вакцин "к концу следующей недели". По его словам, только накануне прививки были сделаны 26 тыс. 528 жителям города.

СМИ отмечают, что наиболее населенный город США Нью-Йорк, медленно начав вакцинацию, за последние дни нарастал темпы вакцинационной кампании. С понедельника в городе на вакцинацию можно записаться почти на сотне участков, а в Бронксе, Бруклине и Квинсе действуют три больших вакцинационных центра. Кроме того, мэр во вторник объявил, что бейсбольный стадион Сити-филд в Куинсе с 25 января будет перепрофилирован под безостановочную вакцинацию, и сможет принимать в день от 5 тыс. до 7 тыс. желающих привиться.

Всего в Нью-Йорке, по данным за минувший понедельник, как минимум одну дозу вакцины получили 216 тыс. 14 человек.

Во вторник мэр штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о расширении списка лиц, кто может вакцинироваться: теперь в него включены люди 65 лет и старше. Ранее вакцины могут получить люди 75 лет и старше, учителя, полицейские, пожарные и работники транспорта.

Западные СМИ отмечали, что ранее поступали сообщения о проблемах с распределением вакцин в США из-за плохой организации, о нехватке медперсонала и об очередях желающих вакцинироваться.

Министр здравоохранения США Алекс Азар во вторник заявлял, что американская администрация хочет направить команды специалистов местным властям для помощи в вакцинации.