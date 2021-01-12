Переговоры представителей "нормандской четверки" завершились в Берлине

Переговоры представителей "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе завершились в Берлине во вторник вечером, сообщил журналистам представитель посольства РФ в ФРГ.

"Переговоры завершились", - сказал дипломат.

Очередной раунд переговоров "нормандской четверки" прошел в Берлине в ведомстве федерального канцлера на уровне политических советников.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.