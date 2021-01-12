События

20:19 12.01.2021

Сенаторов предупредили о планирующемся штурме Капитолия во время инаугурации Байдена

2 мин читать
Сенаторов предупредили о планирующемся штурме Капитолия во время инаугурации Байдена

Служба безопасности Конгресса США предупредила законодателей о том, что сторонники Дональда Трампа планируют штурм Капитолия во время инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщает The Hill со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, сенаторам сообщили об угрозах вооруженных нападений на Капитолий, а также на Белый дом и здание Верховного суда.

The Hill напоминает, что в день инаугурации к обеспечению безопасности в Вашингтоне будут привлечены не менее 15 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

Ряд законодателей призвал жителей по возможности не приезжать в Вашингтон в день инаугурации из-за угрозы безопасности, исходящей от сторонников Трампа.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где заседает Конгресс, в результате беспорядков не менее пяти человек погибли. В тот момент в Капитолии конгрессмены занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.

Так, в Палату представителей Конгресса США в понедельник внесли резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа. 25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента.

Теги: #сша #капитолий #инаугурация #угроза
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:46 12.01.2021
Власти США не поспевают с поставками вакцины от COVID-19 в Нью-Йорк - мэр

Власти США не поспевают с поставками вакцины от COVID-19 в Нью-Йорк - мэр

19:47 12.01.2021
Палата представителей США позже во вторник рассмотрит резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти

Палата представителей США позже во вторник рассмотрит резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа от власти

19:19 12.01.2021
США расширят участие в вакцинации от COVID-19, откажутся от резерва вакцин - глава Минздрава

США расширят участие в вакцинации от COVID-19, откажутся от резерва вакцин - глава Минздрава

19:03 12.01.2021
Трамп заявил, что его сторонники не желают насилия в стране

Трамп заявил, что его сторонники не желают насилия в стране

18:01 12.01.2021
Трамп назвал абсолютно нелепой попытку демократов объявить ему импичмент

Трамп назвал абсолютно нелепой попытку демократов объявить ему импичмент

17:34 12.01.2021
Умер один из главных спонсоров Республиканской партии США миллиардер Адельсон

Умер один из главных спонсоров Республиканской партии США миллиардер Адельсон

09:49 12.01.2021
Порошенко поблагодарил американцев за поддержку генерала Назарова

Порошенко поблагодарил американцев за поддержку генерала Назарова

09:01 12.01.2021
Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол Ельченко

Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол Ельченко

07:36 12.01.2021
Трамп утвердил режим ЧС в округе Колумбия - Белый дом

Трамп утвердил режим ЧС в округе Колумбия - Белый дом

04:16 12.01.2021
Помпео перед уходом с должности посетит НАТО и подчеркнет важность сотрудничества США с альянсом – госдеп

Помпео перед уходом с должности посетит НАТО и подчеркнет важность сотрудничества США с альянсом – госдеп

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Переговоры представителей "нормандской четверки" завершились в Берлине

В Херсоне неизвестные повредили около 20 памятников братской могилы - полиция

Российские наемники 8 раз нарушили тишину на Донбассе с начала суток, потерь нет - штаб ООС

В оккупированном Крыму незаконно задержали 120 граждан Украины

Зеленский пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за 2020 год 3,5 тыс. человек погибли в ДТП - патрульная полиция

Переговоры представителей "нормандской четверки" завершились в Берлине

ЕС должен быть сильнее в космосе - Мишель

В Сумах патрульные спасли из горящего дома людей и задержали предполагаемого поджигателя

Набсовет ш/у "Покровское" пролонгировал полномочия гендиректора еще более чем на год

В Херсоне неизвестные повредили около 20 памятников братской могилы - полиция

Российские наемники 8 раз нарушили тишину на Донбассе с начала суток, потерь нет - штаб ООС

В оккупированном Крыму незаконно задержали 120 граждан Украины

Интерпол разыскивает двух россиян и португальца по делу о взрывах в порту Бейрута

Суд над обвиняемыми по "делу Шеремета" продолжится 19 января

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА