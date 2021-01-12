Сенаторов предупредили о планирующемся штурме Капитолия во время инаугурации Байдена

Служба безопасности Конгресса США предупредила законодателей о том, что сторонники Дональда Трампа планируют штурм Капитолия во время инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщает The Hill со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, сенаторам сообщили об угрозах вооруженных нападений на Капитолий, а также на Белый дом и здание Верховного суда.

The Hill напоминает, что в день инаугурации к обеспечению безопасности в Вашингтоне будут привлечены не менее 15 тыс. военнослужащих Национальной гвардии.

Ряд законодателей призвал жителей по возможности не приезжать в Вашингтон в день инаугурации из-за угрозы безопасности, исходящей от сторонников Трампа.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где заседает Конгресс, в результате беспорядков не менее пяти человек погибли. В тот момент в Капитолии конгрессмены занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.

Так, в Палату представителей Конгресса США в понедельник внесли резолюцию, в которой конгрессмены призывают вице-президента Майка Пенса воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить от власти Дональда Трампа. 25-я поправка допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента.