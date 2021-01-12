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19:11 12.01.2021

Набсовет ш/у "Покровское" пролонгировал полномочия гендиректора еще более чем на год

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Набсовет ш/у "Покровское" пролонгировал полномочия гендиректора еще более чем на год

Наблюдательный совет крупнейшего в Украине производителя коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), долей которого владеет группа "Метинвест", продлил полномочия действующего генерального директора Валерия Яковенко еще более чем на год.

Согласно официальной информации компании в системе НКЦБФР, кадровый вопрос рассмотрен на заседании набсовета предприятия 12 января текущего года.

При этом уточняется, что полномочия Яковенко продлены временно, с 21 января 2021 по 5 апреля 2022 года включительно.

Как сообщалось, Яковенко 20 января 2020 года был назначен гендиректором ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" вместо Леонида Байсарова, вышедшего на пенсию. До этого набсовет 9 октября 2018 года назначил гендиректором АО "Ш/у "Покровское" президента предприятия Леонида Байсарова, прекратив полномочия на этом посту Валерия Яковенко. Тогда пояснялось, что полномочия Яковенко набсовет прекратил в связи с корпоративной необходимостью.

Кроме того, сообщалось, что группа "Метинвест" вошла в состав акционеров АО "Шахтоуправление "Покровское".

Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") до недавнего времени входило в промышленно-финансовую группу "Донецксталь", основным собственником которой являлся Нусенкис.

По данным НДУ на третий квартал 2020 года, Metinvest B. V. (Нидерланды) напрямую владеет 9,9894% акций ЧАО, такие же пакеты акций принадлежат компании Altana Limited и Treimur Investments Limited (обе – Британские Виргинские о-ва) и Misandyco Holdings Ltd. (Кипр), у ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) - 57,2927%.

Уставный капитал ЧАО "Ш/у "Покровское" – 212,134 млн грн.

Теги: #шахтоуправление #кадры
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