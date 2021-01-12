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16:53 12.01.2021

В оккупированном Крыму незаконно задержали 120 граждан Украины

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В оккупированном Крыму незаконно задержали 120 граждан Украины

На территории оккупированного Россией Крыма 11 января 120 граждан Украины были незаконно задержаны силовиками оккупационной администрации РФ с целью недопущения их присутствия на судебном заседании по делу "Хизб ут-Тахрир".

"Установлено, что вечером 11 января под видом проверок документов и автомобилей 120 представителей крымскотатарского народа фактически были незаконно задержаны оккупационными "правоохранителями" с целью недопущения их присутствия на судебном заседании по "делу Хизб ут-Тахрир", которое состоялось сегодня утром в Ростове-на-Дону", – сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины во вторник.

Отмечается, что по данному факту следователями Главного управления нацполиции в АРК и Севастополе открыто уголовное производство по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как сообщалось, МИД Украины уже выразил протест в связи с решением Южного окружного военного суда РФ в Ростове-на-Дону от 12 января - Энвер Омеров приговорен к 18 годам, Айдер Джаппаров - к 17 годам, Риза Омеров - к 13 годам лишения свободы в колониях строгого режима.

"Они были незаконно задержаны на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым силовыми структурами оккупационной администрации РФ 10 июня 2019 года и в нарушение норм международного права перемещены на территорию России в г.Ростов-на-Дону. Досудебное следствие и судебный процесс проходили с многочисленными процедурными нарушениями и в условиях полного игнорирования предоставленных защитой доказательств непричастности обвиняемых к инкриминируемым действиям, что указывает на политическую мотивированность решения", - подчеркивают в МИД.

Теги: #крым #татары #мвд
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