Интерпол разыскивает двух россиян и португальца по делу о взрывах в порту Бейрута

Интерпол объявил в розыск двух граждан РФ и одного португальца в связи с делом о взрывах в порту Бейрута, прогремевших в прошлом году и унесших жизни около 200 человек, сообщает во вторник Associated Press.

Агентство выдало "красные уведомления" по запросу генпрокурора Ливана Гассана Хури - на владельца и также на капитана судна Rhosus, на котором в 2013 года привезли в порт 2275 тонн нитрата аммония. В 2014 году груз выгрузили с судна на склад в порту Ливана.

Интерпол имена разыскиваемых не называет, однако в ливанских СМИ утверждают, что речь идет о бывшем капитане судна Борисе Прокошеве, а также о владельце грузового судна Игоре Гречушкине, российском бизнесмене, проживающем на Кипре. Гречушкин купил судно в 2012 году, отмечает агентство. Кроме того, уведомление действует на португальца Жоржи Мануэла Нету Морейру, который занимается торговлей нитратами, и в 2014 году он осматривал груз нитрата аммония.

"Красное уведомление" Интерпола фактически не требует от властей стран срочно арестовывать людей, в адрес которого его выпускают, это запрос, но не обязательный к исполнению ордер на арест, отмечает агентство.

В начале декабря прокуратура Ливана, ведущая расследование взрывов в порту Бейрута, выдвинула обвинения против бывшего премьер-министра Хасана Диаба и трех бывших министров по этому делу - экс-министра финансов Али Хасана Халиля, а также министра общественных работ Гази Зейтера и Юссефа Фенианоса. Всех четверых обвиняют в халатности, приведшей к гибели людей.

Серия мощных взрывов прогремела 4 августа в портовой зоне Бейрута. Погибли около 200 человек. Взрывной волной разрушило большое количество зданий, выбило стекла и двери. Повреждено было здание международного аэропорта.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.