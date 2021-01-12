Суд над обвиняемыми по "делу Шеремета" продолжится 19 января

Шевченковский районный суд Киева на заседании во вторник продолжил слушание по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В ходе судебного заседания суд приобщил к делу предоставленные прокурором материалы обвинения.

Представитель потерпевшей стороны, вступавший в дело, попросил время для ознакомления с этими документами.

Следующее судебное заседание состоится в 14.00 19 января, как ожидается, суд приступит к исследованию материалов, предоставленных прокурором.