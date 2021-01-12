События

16:03 12.01.2021

В Полтаве произошла перестрелка, один человек пострадал – полиция

1 мин читать
В Полтаве произошла перестрелка, один человек пострадал – полиция

В Полтаве на ул. Нижнемлинской днем во вторник, 12 января, произошла перестрелка, сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

"Полиция получила сообщение об инциденте от прохожих сегодня, около 12. Предварительно установлено, что во время конфликта между мужчинами один из них получил огнестрельное ранение", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Пострадавший, 1984 года рождения, был госпитализирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц.

 

Теги: #стрельба #полиция #полтава
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:11 12.01.2021
Полиция начала отработку северных районов Ривненской области для противодействия незаконной добыче янтаря – МВД

Полиция начала отработку северных районов Ривненской области для противодействия незаконной добыче янтаря – МВД

14:36 11.01.2021
За три дня в Украине более 1,6 тыс. заведений нарушили карантинные меры – Нацполиция

За три дня в Украине более 1,6 тыс. заведений нарушили карантинные меры – Нацполиция

15:09 10.01.2021
В Полтаве на Ворскле спасли собаку, провалившуюся под лед

В Полтаве на Ворскле спасли собаку, провалившуюся под лед

16:45 09.01.2021
В Херсонской области полиция изъяла у мужчины оружие, гранаты и 100 патронов

В Херсонской области полиция изъяла у мужчины оружие, гранаты и 100 патронов

02:41 08.01.2021
Офицер полиции погиб в результате беспорядков в Капитолии

Офицер полиции погиб в результате беспорядков в Капитолии

19:02 06.01.2021
Полиция Киева усилила меры безопасности на Рождественские праздники

Полиция Киева усилила меры безопасности на Рождественские праздники

18:19 31.12.2020
В новогоднюю ночь в Киеве правоохранители усилили меры безопасности

В новогоднюю ночь в Киеве правоохранители усилили меры безопасности

13:55 31.12.2020
В Николаевской области вандалы осквернили около 100 могил, полиция начала расследование

В Николаевской области вандалы осквернили около 100 могил, полиция начала расследование

13:39 31.12.2020
Полиция предложила Шабунину охрану

Полиция предложила Шабунину охрану

01:47 31.12.2020
Все доказательства в уголовном производстве, где фигурирует Микитась, являются надлежащими, допустимыми и оценены прокурором - Национальная полиция

Все доказательства в уголовном производстве, где фигурирует Микитась, являются надлежащими, допустимыми и оценены прокурором - Национальная полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В оккупированном Крыму незаконно задержали 120 граждан Украины

Зеленский пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире

Решения первой сессии Харьковского горсовета законны, подделать цифровую подпись невозможно – заявление

Глава ОАКС Вовк не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения, оно вновь перенесено

Ермак прибыл в Берлин для встречи с советниками глав государств "нормандской четверки".

ПОСЛЕДНЕЕ

В оккупированном Крыму незаконно задержали 120 граждан Украины

Интерпол разыскивает двух россиян и португальца по делу о взрывах в порту Бейрута

Суд над обвиняемыми по "делу Шеремета" продолжится 19 января

Зеленский выразил соболезнования семье погибшего на Донбассе старшего солдата Андриенко

Количество DDoS-атак в Украине с 6 по 12 января возросло в 2 раза - CERT-UA

Зеленский пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире

Решения первой сессии Харьковского горсовета законны, подделать цифровую подпись невозможно – заявление

В двух провинциях Испании температура воздуха упала ниже -20 градусов

Грузинский миллиардер Иванишвили передал в благотворительный фонд активы на $1,5 млрд

Черногория отменила справки на коронавирус для прибывающих в страну

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА