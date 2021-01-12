В Полтаве произошла перестрелка, один человек пострадал – полиция

В Полтаве на ул. Нижнемлинской днем во вторник, 12 января, произошла перестрелка, сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

"Полиция получила сообщение об инциденте от прохожих сегодня, около 12. Предварительно установлено, что во время конфликта между мужчинами один из них получил огнестрельное ранение", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Пострадавший, 1984 года рождения, был госпитализирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента и причастных к нему лиц.