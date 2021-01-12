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16:01 12.01.2021

Зеленский выразил соболезнования семье погибшего на Донбассе старшего солдата Андриенко

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Зеленский выразил соболезнования семье погибшего на Донбассе старшего солдата Андриенко

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким и семье старшего солдата 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олега Витальевича Андриенко, погибшего на Донбассе 11 января2021 года.

"Вчера, к сожалению, мы понесли одну боевую потерю - это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. Я хочу выразить искренние соболезнования его семье, близким и боевым побратимам", - сказал президент Украины во вторник в Киеве после переговоров с президентом Молдовы Майей Санду.

Теги: #потери #зеленский #оос #соболезнования
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