Зеленский выразил соболезнования семье погибшего на Донбассе старшего солдата Андриенко

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким и семье старшего солдата 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олега Витальевича Андриенко, погибшего на Донбассе 11 января2021 года.

"Вчера, к сожалению, мы понесли одну боевую потерю - это наш старший солдат Олег Витальевич Андриенко. Я хочу выразить искренние соболезнования его семье, близким и боевым побратимам", - сказал президент Украины во вторник в Киеве после переговоров с президентом Молдовы Майей Санду.