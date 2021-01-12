Количество DDoS-атак в Украине с 6 по 12 января возросло в 2 раза - CERT-UA

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов Украины и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга в период с 6 по 12 января 2021 года зафиксировала 5,027 млн подозрительных событий, что практически на уровне предыдущей недели.

Система защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировала 52,755 тыс. разных видов атак, что на 31% меньше, чем на предыдущей неделе. Из них 97% - сетевые атаки прикладного уровня, также зафиксировано и заблокировано 30 DDoS-атак (в частности, на веб-ресурсы Офиса президента и Госспецсвязи).

Согласно сообщению Госспецсвязи во вторник, подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается попыток похищения информации (39%), сетевого сканирования (27%), попыток получения прав пользователя (9%), попыток получения прав администратора (12%), а также подозрительного исполнительного кода (6%).

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 1,75 тыс. киберинцидентов, что на 44% меньше, чем на предыдущей неделе.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов касается негосударственного сектора (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (99% от общего количества).