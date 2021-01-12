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15:41 12.01.2021

Зеленский пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире

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Зеленский пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена, основателя космической компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева, расположенный в Житомире.

"Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, посмотреть Музей космонавтики Сергея Королева", - написал Зеленский в соцсети Twitter, комментируя сообщение Маска об общении с семьей Королева.

Музей космонавтики им. Королева был открыт в Житомире в 1970 году в доме, в котором конструктор провел своё детство. В экспозиции представлены личные вещи и документы семьи Королевых, в том числе предоставленные музею матерью, женой и дочерью конструктора, а также его друзьями и коллегами.

В 1991 году была открыта вторая часть музея – вынесенная в специальное здание экспозиция "Космос", в которой представлена коллекция образцов космической техники, оборудования и снаряжения космонавтов, спускаемый аппарат космического корабля "Союз-27", выставочный образец космического корабля "Союз", макеты космических аппаратов в натуральную величину и 9 миллиграммов лунного грунта.

 

Теги: #маск #королев #зеленский #музей
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