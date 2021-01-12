Решения первой сессии Харьковского горсовета законны, подделать цифровую подпись невозможно – заявление

Уголовное производство, начатое по заявлению депутата Харьковского городского совета Алины Мустафаевой, утверждающей, что подпись Геннадия Кернеса под представлением Игоря Терехова на должность секретаря горсовета была сделана не лично городским головой, является стандартной проверкой, считают в Харьковском горсовете.

"Правоохранительные органы проводят простую стандартную проверку по заявлению одной из депутатов Харьковского городского совета, которой, по непонятным нам причинам, вдруг показалось, что подпись Геннадия Кернеса под представлением Игоря Терехова на должность секретаря горсовета была подделана. Уточним: "подделана" цифровая подпись, что в принципе невозможно", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета во вторник.

Авторы документа утверждают, что все решения, принятые на первой сессии горсовета VIII созыва 9 декабря, являются законными.

"Харьковский городской совет заявляет, что работает исключительно в рамках украинского законодательства, которое не только позволяет, но и стимулирует использование электронного документооборота... Харьковский городской совет призывает всех успокоиться и дать полиции в спокойной обстановке убедиться, что все решения, принятые на сессии 9 декабря, были честными и законными", - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что горсовет оставляет за собой право подать в суд на "особо нечистоплотные СМИ, распространяющие фейковую информацию о якобы "подделке" подписи Геннадия Кернеса".

Ранее, депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева ("Слуга народа") обратилась в прокуратуру с заявлением, в котором утверждала, что электронная подпись на представлении об избрании Терехова секретарем горсовета была сделана не лично Кернесом, находившимся на лечении в немецкой клинике "Шарите", а чиновниками горсовета.

"Как мне стало известно, документ составлялся и подписывался на втором этаже Харьковского горсовета, а Кернес Г.А. не имеет никакого отношения к данному документу. Позднее, с целью отображения немецкого IP-адреса сообщник Терехова и Новака (Александр Новак - секретарь горсовета предыдущего созыва - ИФ) повторно отправил документы из Германии", - говорится в обращении Мустафаевой в облпрокуратуру.

11 января депутат опубликовала на своей странице в Facebook ответ за подписью первого заместителя облпрокурора Владимира Лымаря, в котором сообщалось, что сведения, изложенные в ее обращении, внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.358 (подделка документов) УК Украины. Досудебное расследование поручено следственному управлению ГУ Нацполиции в Харьковской области, а процессуальное руководство - группе прокуроров облпрокуратуры.

Как сообщалось, 9 декабря 2020 года секретарем Харьковского горсовета VIII созыва избран депутат от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Игорь Терехов. Основанием для его избрания стало представление в котором, как утверждал председательствующий на сессии Александр Новак, была электронная цифровая подпись городского головы Геннадия Кернеса. Сам Кернес на сессии отсутствовал, поскольку с 17 сентября находился на лечении в немецкой клинике "Шарите".

11 декабря стало известно, что состояние Кернеса ухудшилось, он на гемодиализе. 16 декабря он умер.

Источник: https://www.city.kharkov.ua/ru/news/-46415.htmln