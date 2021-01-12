В двух провинциях Испании температура воздуха упала ниже -20 градусов

Шторм Филомена принес в Испанию рекордно низкие температуры, в двух провинциях температура воздуха упала ниже -20 градусов по Цельсию, сообщает издание "Паис".

Рекордно низкие температуры установились в центральной и восточной частях страны. В городе Молина-де-Арагон (провинция Гвадалахара) столбик термометра опустился до -25,2 градусов по Цельсию, а в городе Каламоча (провинция Теруэль) - до -21 градуса по Цельсию.

В 41 из 50 провинций страны метеорологи утром выпустили предупреждения о низких температурах. Холодная погода установилась даже в тех частях страны, где, как правило, тепло и зимой - Валенсии, Барселоне, Севилье и Мурсии.

Снегопад шел на выходных во многих частях центральной части Испании, он стал сильнейшим за последние 50 лет. В частности, в Мадриде снежный покров превысил 50 см. Мадридские школьники останутся дома до 18 января.