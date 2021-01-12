События

14:40 12.01.2021

Черногория отменила справки на коронавирус для прибывающих в страну

1 мин читать
Черногория отменила справки на коронавирус для прибывающих в страну

Власти Черногории разрешили иностранным гражданам посещать республику без справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сообщает портал N1 со ссылкой на министра здравоохранения страны Елену Боровинич-Божович.

"Въезд в Черногорию разрешен без обязательного тестирования на коронавирус", - заявила она, отметив, что эпидемиологическая ситуация в стране значительно улучшилась.

"В настоящее время больницы заполнены на 57,3% заболевшими ковидом, ранее это были 67%", - пояснила министр.

Как отмечает портал, также принято решение восстановить междугородное сообщение в стране. Между тем, по словам Боровинич-Божович, празднование Нового года по старому стилю на улице и в заведениях запрещено. Кафе и рестораны будут работать с 7 утра и до 8 вечера, живая музыка запрещена.

Черногория 22 декабря вела ряд ограничений, в том числе тесты на коронавирус на новогодние праздники. Иностранным туристам для въезда нужны были отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус, сделанные не ранее, чем за 72 часа до поездки. В противном случае им грозил 14-дневный карантин (на его шестой день можно сделать тест и закончить самоизоляцию раньше). Также в Черногории действовал комендантский час с 22:00 до 5:00.

Теги: #коронавирус #черногория
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:38 12.01.2021
Кабмин Украины в 2020г направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн - Минфин

Кабмин Украины в 2020г направил на борьбу с COVID-19 66,5 млрд грн - Минфин

14:17 12.01.2021
Производитель вакцины "Спутник-V" пока не представил заявку на ее одобрение европейским регулятором

Производитель вакцины "Спутник-V" пока не представил заявку на ее одобрение европейским регулятором

13:50 12.01.2021
Зеленский выступает за повышенное внимание ЕС к поставкам вакцины от СOVID-19 странам Восточного партнерства

Зеленский выступает за повышенное внимание ЕС к поставкам вакцины от СOVID-19 странам Восточного партнерства

11:58 12.01.2021
В Киеве за сутки выявлено 898 новых случаев больных коронавиурсом – Кличко

В Киеве за сутки выявлено 898 новых случаев больных коронавиурсом – Кличко

11:56 12.01.2021
С 15 января для поездки в Англию необходимо иметь отрицательный тест на Covid-19 – посольство Великобритании

С 15 января для поездки в Англию необходимо иметь отрицательный тест на Covid-19 – посольство Великобритании

11:45 12.01.2021
Делегация ВОЗ по поиску источника коронавируса прилетит в Ухань

Делегация ВОЗ по поиску источника коронавируса прилетит в Ухань

11:13 12.01.2021
Кабмин сократил до 5 дней сроки проведения расследования смерти медработников вследствие COVID-19

Кабмин сократил до 5 дней сроки проведения расследования смерти медработников вследствие COVID-19

10:43 12.01.2021
В ВСУ за сутки выявлены 59 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки выявлены 59 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

10:29 12.01.2021
Кабмин разрешил проводить тестирование на антиген для завершения самоизоляции при пересечении КПВВ

Кабмин разрешил проводить тестирование на антиген для завершения самоизоляции при пересечении КПВВ

08:19 12.01.2021
В Украине за сутки 5 116 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 15 951 человек – Степанов

В Украине за сутки 5 116 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 15 951 человек – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире

Решения первой сессии Харьковского горсовета законны, подделать цифровую подпись невозможно – заявление

Глава ОАКС Вовк не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения, оно вновь перенесено

Ермак прибыл в Берлин для встречи с советниками глав государств "нормандской четверки".

В среду во многие регионы Украины придут снегопады и начнется похолодание

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире

Решения первой сессии Харьковского горсовета законны, подделать цифровую подпись невозможно – заявление

В двух провинциях Испании температура воздуха упала ниже -20 градусов

Грузинский миллиардер Иванишвили передал в благотворительный фонд активы на $1,5 млрд

Глава ОАКС Вовк не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения, оно вновь перенесено

Житель Запорожья на автомобиле пытался прорваться через КПВВ в оккупированный Крым

Мэр Черноморска Гуляев заявил о прослушке в своем кабинете

Пограничники задержали на границе с Польшей грузовик с 20 тоннами какао из Нидерландов

Ермак прибыл в Берлин для встречи с советниками глав государств "нормандской четверки".

В Кабмине анонсировали запуск в 2021 году национальной платформы е-демократии "ВзаємоДія"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА