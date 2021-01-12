Глава ОАКС Вовк не явился на заседание ВАКС по избранию ему меры пресечения, оно вновь перенесено

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в очередной раз перенёс слушание по избранию меры пресечения главе Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павлу Вовку из-за его неявки на заседание.

"Вовк не явился на заседание, суд перенёс рассмотрение на 3 февраля 11 часов ", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина " в ВАКС во вторник.

Как сообщалось, ранее ВАКС неоднократно откладывал заседания из-за неявки подозреваемого.

На минувшем заседании, 5 января, ВАКС отказал в принудительном приводе Вовка в суд для избрания ему меры пресечения, как просила сторона обвинения.