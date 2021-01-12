Мэр Черноморска Гуляев заявил о прослушке в своем кабинете

Городской голова г. Черноморск (Одесская область) Василий Гуяев заявил, что обнаружил в своём кабинете прослушивающие устройства. Об этом он рассказал в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook.

"Поработав буквально 2 недели, я проверил кабинет и почему-то нашел там "жучки", - заявил Гуляев, отвечая на вопрос о том, почему на рабочем кабинете мэра были установлены электронные замки.

Он также уточнил, что проблемы с безопасностью имеются во всем здании мэрии.

"В этом здании происходят парадоксальные вещи. У нас стоят камеры, но никто не знает, куда эти камеры транслируют. У нас кто хочет, тот сюда и заходит. Заходят люди с оружием, и никто никого не может остановить", - рассказал Гуляев.