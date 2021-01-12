Пограничники задержали на границе с Польшей грузовик с 20 тоннами какао из Нидерландов

Сотрудники Луцкого отряда пограничной службы Украины задержали на украинско-польской границе водителя грузовика, который пытался провезти через пункт пропуска "Ягодин" около 20,5 тонн какао порошка, задекларированная стоимость которого была существенно ниже фактической.

"Во время совместной с сотрудниками таможни проверки установлено, что заявленная стоимость груза не соответствует фактической и занижена в несколько раз", – сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник.

Отмечается, что установленным порядком товар изъят сотрудниками Государственной таможенной службы. Его стоимость составляет более 4,7 млн гривень.