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12:50 12.01.2021

Пограничники задержали на границе с Польшей грузовик с 20 тоннами какао из Нидерландов

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Пограничники задержали на границе с Польшей грузовик с 20 тоннами какао из Нидерландов

Сотрудники Луцкого отряда пограничной службы Украины задержали на украинско-польской границе водителя грузовика, который пытался провезти через пункт пропуска "Ягодин" около 20,5 тонн какао порошка, задекларированная стоимость которого была существенно ниже фактической.

"Во время совместной с сотрудниками таможни проверки установлено, что заявленная стоимость груза не соответствует фактической и занижена в несколько раз", – сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник.

Отмечается, что установленным порядком товар изъят сотрудниками Государственной таможенной службы. Его стоимость составляет более 4,7 млн гривень.

Теги: #госпогранслужба #граница #какао
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