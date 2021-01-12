В Кабмине анонсировали запуск в 2021 году национальной платформы е-демократии "ВзаємоДія"

Запуск в 2021 году национальной платформы электронной демократии "ВзаємоДія", на которой будут собраны разные инструменты, сервисы и возможности привлечения граждан к процессу принятия решений и получения информации, анонсировали в Кабинете министров Украины.

"Мы бы хотели создать такую цифровую страну, в которой не были бы барьеров в общении между гражданами страны и представителями органов государственной власти. Мы бы хотели, чтобы этот диалог был гибким и прозрачным. Наша цель, чтобы государство услышало каждого. Для этого мы анонсируем запуск в этом году национальной платформы е-демократии "ВзаємоДія", - сказала заместитель министра цифровой трансформации Украины Людмила Рабчинская на брифинге во вторник.

По словам государственного секретаря Кабинета министров Александра Яремы, платформа "ВзаємоДія" станет одним из основных элементов реализации национальной стратегии "Содействие развитию гражданского общества".

Отмечается, что платформа разрабатывается как часть уже работающей инициативы партнерства "Открытое правительство".

В свою очередь, Рабчинская добавила, что на протяжении 2021-2023 годов на платформе появятся электронные обращения и электронные запросы, электронные консультации по проектам нормативных актов, электронные петиции, электронные конкурсы по отбору проектов на госфинансирование, электронное голосование за членов общественных советов в органах госвласти, электронная экспертиза деятельности органов госвласти, электронный общественный бюджет, а также доступ к правительственной информации.

Первый функционал на платформе будет доступен уже весной 2021 года, а полный - в 2023 году.