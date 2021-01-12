В среду во многие регионы Украины придут снегопады и начнется похолодание

В ближайшие сутки, 13 января, в связи с перемещением черноморского циклона в южных, восточных и северо-восточных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Укргидрометцентр.

В среду в восточных, южных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях ожидается умеренный, местами значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, в Приазовье мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица; на остальной территории - небольшой снег.

Ветер преимущественно северо-восточный (на западе - северо-западный), 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла; в Крыму ночью 0-5°, днем 3-8° тепла.

В Киеве в среду - без существенных осадков, лишь вечером ожидается небольшой снег. Ветер преимущественно северо-восточный , 5-10 м/с. Температура в течение суток 2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 13 января самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 10,3 в 1993 году, а самая низкая ночью – на отметке 26,2 градусов мороза в 1950 году.

В четверг, 14 января, в западных, северных, ночью и в восточных областях Украины пройдет небольшой снег, на остальной территории - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток 3-8° мороза, ночью на северо-востоке страны 8-13° мороза, днем на юге - от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве в четверг небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в течение суток 4-6 ° мороза.