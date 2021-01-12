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11:58 12.01.2021

В Киеве за сутки выявлено 898 новых случаев больных коронавиурсом – Кличко

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В Киеве за сутки выявлено 898 новых случаев больных коронавиурсом – Кличко

- В Киеве по состоянию на вторник зафиксировано 898 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает мэр города Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки - 898 больных коронавирусом. 26 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2115 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 118 486", – цитирует Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что заболели 497 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 364 мужчины в возрасте от 18 до 81 года. А также 17 девочек и 20 мальчиков от 2 до 17 лет. Кроме того, заболели, 22 медика.

В столичные больницы госпитализировано 62 пациента, остальные пребывают на самоизоляции под контролем врачей

За сутки выздоровели 534 человека. Всего коронавирус преодолели 43 980 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 197, в Дарницком - 161 и в Святошинском районе - 112 случаев" – мэр Киева.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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