С 15 января для поездки в Англию необходимо иметь отрицательный тест на Covid-19 – посольство Великобритании

Отрицательный результат теста на Covid-19 обязателен к предъявлению с 15 января для поездки в Англию, сообщило посольство Великобритании в Украине.

"Требование об обязательном тестировании на Covid-19 перед поездкой в Англию вступает в силу с 15 января с 04:00 по Гринвичу в пятницу, 15 января. Все путешественники, прибывающие в Англию, должны предъявить отрицательный результат теста на Covid-19, который был сделан перед поездкой", - говорится в сообщении посольства в Facebook во вторник.

Тест должен быть проведен методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или эквивалентного диагностического стандарта и должен проводиться не ранее чем за три дня до вылета.

В посольстве отметили, что вскоре пассажиры и перевозчики получат инструкции относительно требований к тестам и формата результатов.

"Требование относительно негативного теста на COVID-19 пока будет касаться только путешествующих в Англию. Подробнее о правилах прибытия в Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию будет объявлено в ближайшее время - пожалуйста, следите за нашими страницами", - пояснили в дипучреждении.

Пассажиры, прибывающие из стран, не входящих в правительственный перечень транспортных коридоров, должны самоизолироваться на 10 дней независимо от результатов тестов. Сейчас это включает и путешественников из Украины.