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11:44 12.01.2021

Глава КС находится в отпуске в ОАЭ, проживает в отеле, а не на королевской вилле - сайт суда

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Глава КС находится в отпуске в ОАЭ, проживает в отеле, а не на королевской вилле - сайт суда

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий отдыхает со своей семьёй в Объединенных Арабских Эмиратах в отеле, информация о его отдыхе в Дубае вместе с украинскими и российскими бизнесменами не соответствует действительности, сообщает отдел коммуникации КС и правового мониторинга.

В сообщении, размещённом во вторник на сайте КС, отмечается, что с целью опровержения распространенной в СМИ неправдивой информации об отдыхе Тупицкого и его семьи якобы на королевской вилле в Дубае, суд по поручению главы КС предоставляет достоверные данные по этому вопросу. Согласно сообщению, Тупицкий находится в ежегодном отпуске 6 января и с 11 по 13 января. В сообщении приводится скан распоряжения об отпуске.

"6 января 2021 года глава суда Александр Тупицкий вместе с женой и сыном вылетели на отдых в Объединенные Арабские Эмираты, где они пробудут до 13 января 2021 года. Стоимость пакета услуг, предоставленного туристическим оператором на троих лиц, составляет 242 116,43 грн... Указанное опровергает неправдивые заявления отдельных лиц и СМИ об аренде Александром Тупицким вместе с семьей королевской виллы в Дубае стоимостью 300 тыс грн в сутки", - говорится в сообщении суда.

Отдел коммуникации приводит документальное подтверждение туристической путевки в Kempinski Hotel (Дубае).

В сообщении суда указывается, что насчитанное главе КС вознаграждение судьи за декабрь 2020 года – 433 тыс 538,60 грн - покрывает расходы на отдых.

"Также, по словам Тупицкого, информация о его отдыхе в Дубае с украинскими и российскими бизнесменами, которые причастны к криминальному миру, является откровенной ложью. В случае обнародования персональных сведений об указанных лицах они самостоятельно могут воспользоваться своим правом на защиту чести, достоинства и деловой репутации и опровержение недостоверной информации", - говорится в сообщении КС.

Кроме того, отдел коммуникации суда указывает, что глава суда "предоставил исчерпывающую информацию по этому поводу и дальнейшее общение прекращает".

Теги: #тупицкий #конституционный_суд #отпуск
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