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11:33 12.01.2021

На горнолыжном курорте "Захар Беркут" во Львовской области остановился подъемник, пострадавших нет – глава обладминистрации

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На горнолыжном курорте "Захар Беркут" во Львовской области остановился подъемник, пострадавших нет – глава обладминистрации

Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий сообщил об остановке подъемника на горнолыжном курорте "Захар Беркут" в с.Волосянка Сколевского района во вторник утром.

"В 09:25 в с.Волосянка… остановился подъемник с 14 сотрудниками комплекса. На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы. В настоящее время все лица сняты с подъемника. Никому из них не понадобилась медицинская помощь", - написал Козицкий в Facebook.

По его словам, обстоятельства остановки подъемника выясняются.

В то же время, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что кресельный подъемник на горе Захар Беркут возле с.Волосянка остановился 12 января в 10:00, в уже в 10:35 все 14 человек с кресельного подъемника были сняты. Все они, по данным спасателей, были работниками этого кресельного подъемника. В настоящее время специалисты принимают меры по восстановлению работы канатной дороги.

Температура воздуха в ходе спасательной операции составляла 2 градуса мороза. От ГСЧС привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Как сообщалось, 74 человека, в том числе 13 детей, застряли 1 января на остановившемся кресельном подъемнике в пгт Славское Сколевского района Львовской области и были сняты спасателями в течение двух с половиной часов после аварии.

Теги: #подъемник #остановка #львовская_область
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