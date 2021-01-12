Полиция начала отработку северных районов Ривненской области для противодействия незаконной добыче янтаря – МВД

Во вторник, 12 января, в Ривненской области началась масштабная полицейская отработка северных районов области для противодействия незаконной добыче янтаря, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"К проведению рейдов привлечены приданные силы полиции Ривненской области, в том числе бойцы роты полиции особого назначения, спецназовцы КОРДа, работники подразделения тактико-оперативного реагирования Управления патрульной полиции в Ровенской области, оперативного штаба и военнослужащие Нацгвардии", - указывается в сообщении.

Также для выявления и прекращения нелегальной добычи янтаря в труднодоступных местах задействованы почти 20 единиц спецтехники.

"Действующим законодательством предусмотрена процедура получения специальных разрешений для легальной добычи янтаря-сырца. Поэтому наша основная цель - восстановить порядок и законность в полесских районах, ведь каждый гражданин имеет гарантированное право на честный труд", - заявил начальник полиции Ривненской Алексей Камышанский.

Заместитель начальника полиции Ривненской области Руслан Стрельбицкий уточнил, сейчас в полиции достаточно сил и средств, чтобы не допустить массовых беспорядков и правонарушений со стороны местного населения на территории северных районов Ривненской области.