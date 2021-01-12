События

10:43 12.01.2021

В ВСУ за сутки выявлены 59 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

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В ВСУ за сутки выявлены 59 новых случаев COVID-19 – командование Медсил

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

"Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 10 человек. ... Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - указывается в сообщении.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся 49 человек.

Всего по состоянию на 10:00 12 января в ВСУ острым респираторным заболеванием COVID-19 болеют 964 человека. Выздоровели за период пандемии 13 640 человек, летальных случаев – 38.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 42 человека.

 

Теги: #всу #коронавирус
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