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10:29 12.01.2021

Кабмин разрешил проводить тестирование на антиген для завершения самоизоляции при пересечении КПВВ

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Кабмин разрешил проводить тестирование на антиген для завершения самоизоляции при пересечении КПВВ

Кабинет министров Украины 5 января внес изменения в правила прекращения самоизоляции лицами, которые вернулись из неподконтрольных Украине территорий Луганской, Донецкой областей и Крыма, в частности, разрешил прекратить самоизоляцию после получения отрицательного результата теста на антиген COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киев во вторник.

"В настоящее время в постановлении предусмотрено, что с целью противодействия распространению коронавирусной болезни на территории Украины используется электронный сервис "Вдома" единого государственного веб-портала электронных услуг. Самоизоляции на протяжении 14 суток подлежали все лица, пребывающие из неподконтрольных территорий, помимо лиц младше 12 лет, лиц, которые едут поступать на учебу или получателей образования, а также работников официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине",- сказал он.

"Самоизоляция прекращалась после завершения 14 дней при отсутствии симптомов, после получения отрицательного ПЦР-теста и новое обновление – самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген, который провели после пересечения КПВВ",- сказал Ляшко.

По его словам, Кабмин обязал Донецкую, Луганскую и Харьковскую ОГА создать пункты тестирования на КПВВ.

"Проведение экспресс-теста будет бесплатным для граждан Украины. Тесты закупили за счет госбюджета, в понедельник Минздрав подписал приказ о распределении 1,8 млн тестов. Результаты тестирования ежедневно будут передаваться в Центр общественного здоровья и попадать в приложение "Вдома",- добавил Ляшко.

Теги: #коронавирус #тесты #кабмин
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