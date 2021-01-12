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08:19 12.01.2021

В Украине за сутки 5 116 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 15 951 человек – Степанов

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В Украине за сутки 5 116 новых инфицированных COVID-19, выздоровел 15 951 человек – Степанов

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 5 116 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 15 951 человек, умерло 184 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"5116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 января 2021 года. В частности, заболели 131 ребенок и 309 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализированы – 1 092 человека; летальных случаев - 184; выздоровело – 15 951 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 11января было зафиксировано 4 288 новых случая заболевания COVID-19, 10 января, сообщалось о 5 011 новых случаев коронавирусной болезни, 9 января зафиксировано 4 846 случаев COVID-19,, 8 января выявлено 5 676 новых инфицированных коронавирусом, 7 января сообщалось о 8 997 случаях инфицирования COVID-19, 6 января министр проинформировал о 6 911 новых случаях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 1 124 430 человек, 20 019 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 812 368 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Источник: https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/

 

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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