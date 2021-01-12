Российские наемники на Донбассе десять раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один военнослужащий ВСУ погиб – штаб ООС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе десять раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий ВСУ погиб, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов. Вблизи обоих населенных пунктов Водяное - и на Приазовье, и недалеко от Донецка, враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия, а вблизи Донецка - еще и из снайперского оружия. Вследствие вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В ответ на обстрелы российских наемников украинские воины несколько раз открывали ответный огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"С начала текущих суток, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, в районе населенных пунктов Водяное, что недалеко от Донецка, и Песков вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. А неподалеку последнего - еще и из автоматических станковых гранатометов. На обстрелы противника украинские воины открыли огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/