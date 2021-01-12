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07:36 12.01.2021

Трамп утвердил режим ЧС в округе Колумбия - Белый дом

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Трамп утвердил режим ЧС в округе Колумбия - Белый дом

Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в столице США в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщил Белый дом.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа по реагированию на чрезвычайные обстоятельства, связанные с 59-й президентской инаугурацией с 11 по 24 января 2021 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Согласно распоряжению президента, министерство внутренней безопасности, Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) должны координировать все усилия по оказанию помощи в случае стихийных происшествий.

Ранее руководитель управления национальной гвардии при министерстве обороны США Дениэл Хокансон сообщил журналистам, что в день инаугурации Джо Байдена 20 января в Вашингтон будут стянуты 15 тыс. служащих национальной гвардии.

Решение о направлении в Вашингтон подкрепления принято после беспорядков в Капитолии в день утверждения итогов президентских выборов в США.

Ранее мэр Вашингтона Мюриэл Боузер призвала министерство внутренней безопасности принять дополнительные меры по обеспечению безопасности столицы в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли.

Теги: #сша #вашингтон #режим #трамп
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